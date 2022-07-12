Организаторы Форума молодых политологов России «Дигория» продлили срок приема заявок

«Понимаем, что подготовка заявки требует основательного подхода: чем более детализированным будет портфолио молодого специалиста, тем выше вероятность успешного прохождения отбора. Мы делаем ставку на получение качественных, проработанных заявок. Поэтому, несмотря на то, что конкурс уже составляет пять человек на место, мы все же приняли решение продлить конкурсный отбор еще на неделю», — сообщил Хугаев.