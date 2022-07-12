Организаторы Форума молодых политологов России «Дигория» продлили срок приема заявок

Руководитель Дирекции Форума политологов России «Дигория» Заурбек Хугаев сообщил, что регистрация на участие продлится до 18 июля включительно.
Регистрация участников должна была завершиться 11 июля. Однако организаторы мероприятия получили большое количество запросов на продление срока приема заявок. Таким образом, к участию в Форуме до сих пор приглашаются дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно.
«Понимаем, что подготовка заявки требует основательного подхода: чем более детализированным будет портфолио молодого специалиста, тем выше вероятность успешного прохождения отбора. Мы делаем ставку на получение качественных, проработанных заявок. Поэтому, несмотря на то, что конкурс уже составляет пять человек на место, мы все же приняли решение продлить конкурсный отбор еще на неделю», — сообщил Хугаев.
Форум молодых политологов России «Дигория» пройдет с 9 по 14 августа 2022 года в Московской области. Заявку можно оставить до 18 июля на сайте «Дигории».