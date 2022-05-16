    В тренде

    Организаторы Евровидения отдали голоса румынского жюри Украине вместо Молдавии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Организаторы Евровидения отдали голоса румынского жюри Украине вместо Молдавии

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    prt scr youtube.com/Eurovision Song Contest

    Делегация от Румынии отдала максимальный балл участникам Евровидения от Молдавии. Однако организаторы конкурса присудили эти голоса Украине.

    Внимание на это обратила глава румынской делегации Юлиана Марчук. Она отметила, что организаторы конкурса использовали другой набор баллов от имени жюри Румынии, передает телеканал «360»

    «Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — возмутилась Марчук, добавив, что Молдавия в итоге не получила ни одного балла.

    Согласно информации телеканала TVR, перед голосованием Европейский вещательный союз отстранил от конкурса делегации шести стран. Свое решение он обосновал «неправильной схемой голосования». Во время распределения баллов на экране не показали представительницу Румынии, вместо нее зрители увидели представителя Евровидения в Турине.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*