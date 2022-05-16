Организаторы Евровидения отдали голоса румынского жюри Украине вместо Молдавии

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — возмутилась Марчук, добавив, что Молдавия в итоге не получила ни одного балла.