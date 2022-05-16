Организаторы Евровидения отдали голоса румынского жюри Украине вместо Молдавии

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Делегация от Румынии отдала максимальный балл участникам Евровидения от Молдавии. Однако организаторы конкурса присудили эти голоса Украине.
Внимание на это обратила глава румынской делегации Юлиана Марчук. Она отметила, что организаторы конкурса использовали другой набор баллов от имени жюри Румынии, передает телеканал «360».
«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — возмутилась Марчук, добавив, что Молдавия в итоге не получила ни одного балла.
Согласно информации телеканала TVR, перед голосованием Европейский вещательный союз отстранил от конкурса делегации шести стран. Свое решение он обосновал «неправильной схемой голосования». Во время распределения баллов на экране не показали представительницу Румынии, вместо нее зрители увидели представителя Евровидения в Турине.