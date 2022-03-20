Организация Space Foundation убрала имя Гагарина из названия ежегодного мероприятия

Американская организация каждый год в апреле организует

благотворительное мероприятие, однако в этом году праздник пройдет под другим

названием. Space Foundation приняла соответствующее решение из-за «текущих событий в

мире». Однако спустя время это заявление было удалено, но имя советского

космонавта не вернулось в название вечеринки.