Организация Space Foundation убрала имя Гагарина из названия ежегодного мероприятия

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Организация Space Foundation решила сменить название ежегодного мероприятия. Теперь
вместо «Ночи Юрия» проходит благотворительная вечерника «Празднование космоса».

Американская организация каждый год в апреле организует
благотворительное мероприятие, однако в этом году праздник пройдет под другим
названием. Space Foundation приняла соответствующее решение из-за «текущих событий в
мире». Однако спустя время это заявление было удалено, но имя советского
космонавта не вернулось в название вечеринки.

Берлин ранее запретил к показу российский балет «Щелкунчик».
Произведение в постановке отечественных хореографов шло на сцене столичного
Государственного балета в период с 2013 года, передают argumenti.ru.

 
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