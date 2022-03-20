Организация Space Foundation убрала имя Гагарина из названия ежегодного мероприятия

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Организация Space Foundation решила сменить название ежегодного мероприятия. Теперь
вместо «Ночи Юрия» проходит благотворительная вечерника «Празднование космоса».
Американская организация каждый год в апреле организует
благотворительное мероприятие, однако в этом году праздник пройдет под другим
названием. Space Foundation приняла соответствующее решение из-за «текущих событий в
мире». Однако спустя время это заявление было удалено, но имя советского
космонавта не вернулось в название вечеринки.
Берлин ранее запретил к показу российский балет «Щелкунчик».
Произведение в постановке отечественных хореографов шло на сцене столичного
Государственного балета в период с 2013 года, передают argumenti.ru.
загрузка...