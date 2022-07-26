Оренбурженка Анна Линникова стала “Мисс Россия — 2022”: интересные факты о победительнице

Анна Линникова

Вчера завершился конкурс “Мисс Россия — 2022”. Победительницей стала участница из Оренбурга, 22-летняя Анна Линникова. Первой вице-мисс стала участница из Чувашии Анна Будаева, а второй — хабаровчанка Дарья Немаева. За титул боролись 25 участниц в возрасте от 18 до 23 лет из разных городов России, а победительницу определило жюри на основе результатов в конкурсных заданиях.



Анна Линникова

Корону победительнице вручила обладательница титула “Мисс Россия – 2019” Алина Санько.

Анна поблагодарила проголосовавших за нее пользователей в соцсетях. Всем большое спасибо за поддержку, — написала она в инстаграме*.

Победительница живет в Санкт-Петербурге и является студенткой второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики по направлению PR. Более пяти лет девушка занимается моделингом и очень любит путешествовать: в ее инстаграме* можно найти много фотографий с отдыха.

Кроме того, в блоге девушки можно найти много фотографий с букетами, однако она не уточняет, есть ли у нее возлюбленный.

По мнению девушки, вместе с титулом “Мисс Россия” она получила возможность “говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально значимым вещам”.

Ранее стало известно имя победительницы конкурса “Мисс Москва — 2022”. Переводчицу Анну Янкову раскритиковали в социальных сетях за “ненатуральную красоту”.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией