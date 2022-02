Ореховая скорлупа в огороде: используем во благо растениям

Если вы такие же любители грецких орехов, как и я, не раз сталкивались с этой проблемой. Ореховая скорлупа скапливается в мешке, а применить ее где-то уже не хватает фантазии. Выбрасывать в общий мусор жалко, а в компост — нет смысла. Поэтому валяется ореховая скорлупа в огороде, не скажу, что без пользы.

На само деле скорлупа грецких орехов — золото в неприглядной оболочке. Это источник множества полезных веществ, так необходимых для удобрения почвы. Опытный дачник знает, что ореховая скорлупа в огороде способна заменить самые дорогие химические удобрения. И вот почему!

Чем полезна ореховая скорлупа

Ореховая скорлупа на 60% состоит из клетчатки. Больше чем на 35% она состоит из вещества экстрактивного типа и на 2% из зольных соединений. Жиры составляют всего 0,8% массы скорлупы, а белки 2,5%. В состав скорлупы входят множество аминокислот и протеинов. Она богата стероидами и алкалоидами, витаминами, микроэлементами, а также дубильными веществами.

Ореховая скорлупа в огороде: способы применения

Счастливые обладатели бани знают, что скорлупа грецкого ореха хорошо горит и выделяет много тепла. Поэтому ее можно использовать в качестве растопки. А золу, что получилась от сжигания скорлупы, используют в садоводстве и для прочих хозяйственных нужд. Но это еще не всё!

Из ореховой скорлупы получается качественный и бюджетный дренаж. Особенно в нём заинтересованы хозяева не слишком плодородной почвы. Кроме того скорлупу грецкого ореха можно использовать в измельченном виде в качестве удобрения. На 1 м² почвы уйдет 2 стак. молотой подкормки.

К слову, применять скорлупу грецких орехов можно не только в огороде, но и к домашним растениям. Больше информации по этой теме вы найдете по ссылке. А вы выбрасываете ореховую скорлупу или пускаете ее на полезное дело? Делитесь опытом!

