Орджоникидзе назвал причины систематических ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Удары ВСУ по Запорожской АЭС — попытка Украины превратить объект в источник ядерного загрязнения. Такое заявление сделал бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.
В интервью «Известиям» он пояснил, что все удары наносятся намеренно и осознанно, а Запорожская АЭС используется в качестве оружия массового поражения
«Украинский президент (Владимир) Зеленский еще до начала специальной военной операции говорил, что они хотят получить так называемую “грязную” атомную бомбу. Они ее не сделали, но идут к той же цели, правда, используя другие методы. Источником заражения местности может стать АЭС, если на ней произойдет серьезная авария. А такие обстрелы могут привести к ядерному взрыву», — сказал Орджоникидзе.
Также он отметил, что ООН и МАГАТЭ оставляют обращения без ответа и не предпринимают никаких действенных мер. Эксперт добавил, что больше всего от ядерного взрыва пострадают мирные жители Украины, ведь военные все-таки имеют больше возможностей защититься от радиации.