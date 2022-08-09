Орджоникидзе назвал причины систематических ударов ВСУ по Запорожской АЭС

«Украинский президент (Владимир) Зеленский еще до начала специальной военной операции говорил, что они хотят получить так называемую “грязную” атомную бомбу. Они ее не сделали, но идут к той же цели, правда, используя другие методы. Источником заражения местности может стать АЭС, если на ней произойдет серьезная авария. А такие обстрелы могут привести к ядерному взрыву», — сказал Орджоникидзе.