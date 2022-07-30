Орбиту МКС поднимут почти на километр в рамках подготовки запуска космического корабля «Союз МС-22»

Роскосмос сообщил сегодня, что 10 августа состоится коррекция орбиты Международной космической станции – это необходимо, чтобы сформировать баллистические условия для старта пилотируемого корабля «Союз МС-22».





«Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции планируется на 10 августа 2022 года с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля “Союз МС-22” и приземлением “Союза МС-21”», – отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20». Они будут включены 10 августа в 10:46 по московскому времени и проработают 299,6 секунды. После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 м и составить 416,26 км.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур. На нем на МКС отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

А 29 сентября на «Союзе МС-21» на Землю вернется нынешний экипаж российского сегмента МКС. «Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля “Союз МС-21” в Казахстане ожидается 29 сентября 2022 года. На нем с МКС на Землю возвратятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков», – сообщили в Роскосмосе.