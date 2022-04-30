Орбитальный запуск гигантской ракеты Starship сорвался. Она полетит не раньше июня

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Согласно обновленной информации, размещенной на сайте FAA, Федеральное управление гражданской авиации США отложило завершение экологической экспертизы новой стартовой площадки SpaceX в Техасе в четвертый раз за пять месяцев.

FAA начало свою проверку в июле 2020 года, она должна была завершиться к декабрю 2021 года. Затем первый орбитальный запуск переносили на январь, февраль, март и май. Теперь FAA планирует опубликовать свой обзор, называемый Программной оценкой окружающей среды (Programmatic Environmental Assessment, PEA), только 31 мая. То есть раньше июня ракета не полетит.





SpaceX хочет расширить базу Starbase в Техасе, Бока-Чика, добавив вторую стартовую и посадочную площадки. Компания может начать орбитальные запуски своей огромной ракеты Starship только после того, как будет завершена оценка FAA. FAA заявило, что все еще «отвечает на комментарии» и «подтверждает смягчение последствий для предлагаемых операций SpaceX».

В прошлом месяце планы расширения SpaceX столкнулись с еще одним препятствием, поскольку Инженерный корпус армии США хотел получить больше информации о влиянии планов на окружающую среду, на местные виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и прилегающие районы.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил в феврале, что, по его мнению, Starship, вероятно, впервые выйдет на орбиту в этом году. Во вторник Илон Маск поделился в Twitter фотографией ракетных двигателей Raptor 2 для Starship.