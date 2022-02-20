Орбакайте показала сделанную в викторианском стиле спальню Пугачевой и Галкина

Орбакайте показала сделанную в викторианском стиле спальню Пугачевой и Галкина Новости
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Певица и актриса Кристина Орбакайте показала, как выглядит спальня примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста и телеведущего Максима Галкина.

Новое фото внутреннего убранства замка Пугачевой и Галкина появилось в Stories на странице в Instagram Орбакайте. Певица сделала селфи в зеркале в спальне. Комната для отдыха знаменитой четы выглядит массивной и сделана в викторианском стиле. По большей степени в помещении преобладает коричневый цвет.

Замок Пугачевой и Галкина находится в деревне Грязь в Московской области. Телеведущий признавался, что до сих пор не изучил все уголки огромного строения. Раньше здесь располагалась усадьба Льва Толстого, а некоторые деревья на участке сажал сам литератор. Галкин рассказывал, что владеть таким замком было его детской мечтой.


 
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