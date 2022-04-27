Оранжевый как у Блейк Лайвли или розовый как у Тины Кунаки: 7 ярких жакетов на весну

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Studio29

Выход Блейк Лайвли в ярко-оранжевом костюме Sergio Hudson на этой неделе стал одним из самых обсуждаемых модных образов. Если Блейк вдохновила и вас на то, чтобы добавить в повседневный гардероб хотя бы яркий жакет, то ищите обновку в новой подборке — редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала семь классных моделей от российских брендов.

1.Однобортный пиджак прямого кроя Studio29

Цена: 12 900 руб.

Studio29

Этот жакет поможет максимально приблизиться к образу Блейк, причем на сайте бренда можно собрать total look с юбкой (5 900 руб.) или брюками (6 900 руб.) в тон.

2.Укороченный блейзер Lime

Цена: 7 999 руб.

Lime

Если вам скорее импонирует стилистика Jacquemus и новой розовой коллекции Valentino, чем вариации базового офисного стиля, то трендовый укороченный жакет в модном оттенке можно найти у бренда Lime. Фишка модели — фигурный вырез на спине. Если дополнить жакет розовыми брюками (5 999 руб.) из коллекции марки, то уже можно повторять недавний образ Тины Кунаки в Венеции.

3.Укроченный жакет Moniar

Цена: 16 100 руб.

Moniar

Альтернативой трендовому, но заполнившему собой все розовому цвету может стать приглушенный зеленый (яркий тон успел нас утомить еще в прошлом сезоне). Жакет сделан из смеси льна и хлопка, а значит, отлично подойдет для летнего гардероба. Благодаря лаконичному крою носить его можно как угодно: днем — с джинсами, а вечером — например, с шелковыми брюками.

4.Двубортный жакет из твида Post Meridiem

Цена: 17 000 руб.

Post Meridiem

Отношения российских модниц и Chanel после недавнего скандала могли охладеть, но поклонниц твида готовы поддержать и на внутреннем рынке. Купить желтый жакет из актуальной весенне-летней коллекции французского бренда (такой уже примеряли Кристен Стюарт и Пенелопа Крус) в обход санкций и расписок в бутиках русские модницы теперь не могут, но, если отвлечься от логомании, то всегда можно найти аналог.

5.Жакет сложного кроя Svetlana Bogdanova

Цена: 38 500 руб.

Svetlana Bogdanova

Одежда для “выхода в свет” в последние несколько лет явно не входит в перечень самых необходимых покупок, но если душа все-таки требует прекрасного или ожидаются семейные торжества и свадьбы друзей, то нарядный жакет все-таки можно себе позволить — носить, и комбинировать его потом точно будет легче, чем просто вечернее платье.

6.Жакет с принтом “Байкал” ‘asil

Цена: 33 100 руб.

Жакет для тех, кто перешел к поддержке не только российской моды, но и внутреннего туризма. В фирменном принте отражена красота ледовых узоров на самом большом озере в мире. Оценят вещь и поклонники практичности — жакет двусторонний, так что покупатель получает, по сути, сразу два наряда.

‘asil

7.Двубортный прямой жакет Calista

Цена: 13 990 руб.

Calista

Классический темно-синий жакет отлично подойдет и для будничной жизни в городе, и для отдыха, например, для морских прогулок.