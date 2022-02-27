ОПЗЖ заявила о необходимости переговоров между Россией и Украиной

ОПЗЖ заявила о необходимости переговоров между Россией и Украиной Новости
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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) выступила за скорейшее начало переговоров между Москвой и Киевом. Об этом рассказал сопредседатель партии Юрий Бойко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, ОПЗЖ дала сигналы — публичные и непубличные, — чтобы как можно быстрее приступить к переговорному процессу, который положит конец конфликту.

«Мы сделаем все, чтобы эти переговоры начались», — приводит ТАСС слова Бойко .

Специальная военная операция по демилитаризации Украины стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что не мог проигнорировать просьбу республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме. Глава государства призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы и сложить оружие. Мирным жителям, как подчеркнули в Минобороны РФ, ничего не угрожает.

 
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