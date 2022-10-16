Опытный российский путешественник предостерег от купания на «белорусских Мальдивах»

На канале TrueStory Travel в «Яндекс.Дзен» вышла статья, в которой автор предупредил о небезопасности затопленных карьеров в РБ, которые образовались после выработки меловых отложений. Причем находятся они в разных областях — в Минской, Брестской, Могилевской, а также в Гродненской, пишет ФАН. «Белорусские Мальдивы» давно стали брендом и притягивают внимание туристов из России и не только. Однако купание в них может оказать негативное влияние на кожу человека, так как в воде содержатся вредные минеральные вещества.