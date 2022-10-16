Опытный российский путешественник предостерег от купания на «белорусских Мальдивах»

Купание в водах меловых карьеров, которые находятся в разных областях Белоруссии и в народе называются «белорусскими Мальдивами», может быть опасным для здоровья, предупредил опытный российский турист.
На канале TrueStory Travel в «Яндекс.Дзен» вышла статья, в которой автор предупредил о небезопасности затопленных карьеров в РБ, которые образовались после выработки меловых отложений. Причем находятся они в разных областях — в Минской, Брестской, Могилевской, а также в Гродненской, пишет ФАН. «Белорусские Мальдивы» давно стали брендом и притягивают внимание туристов из России и не только. Однако купание в них может оказать негативное влияние на кожу человека, так как в воде содержатся вредные минеральные вещества.
«Все дело в том, что поток туристов к этим белорусским достопримечательностям оказался очень большой и было решено не бороться с ними, а подстроиться», — рассказал путешественник о позиции властей.
Также блогер подчеркнул, что берега у этих карьеров крутые, иногда даже вертикальные и при случайном падении взобраться по ним практически невозможно. А если учесть, что порода вдоль берегов мягкая и часто обрушивается — вероятность скатиться вниз достаточно высока.