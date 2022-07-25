Опыт освобождения ЛНР обеспечил ВС РФ новой эффективной тактикой в рамках операции на Украине

Аналитики РБК напомнили, что российские войска не стали штурмовать Северодонецк и Лисичанск. Вместо этого города были блокированы, а все пути снабжения ВСУ перекрыты. Попытки отступления противника пресекались за счет огневого превосходства российской армии. При этом ВС РФ методично продвигались двумя крупными формированиями навстречу друг другу, вытесняя украинских военных.