Опыт освобождения ЛНР обеспечил ВС РФ новой эффективной тактикой в рамках операции на Украине

Вооруженные силы России смогут эффективно использовать в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины тактику, успешно опробованную при освобождении ЛНР.
Аналитики РБК напомнили, что российские войска не стали штурмовать Северодонецк и Лисичанск. Вместо этого города были блокированы, а все пути снабжения ВСУ перекрыты. Попытки отступления противника пресекались за счет огневого превосходства российской армии. При этом ВС РФ методично продвигались двумя крупными формированиями навстречу друг другу, вытесняя украинских военных.
Такая умелая и продуманная тактика позволила успешно освободить два крупных населенных пункта на западе ЛНР, заключили эксперты.