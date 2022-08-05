Опять прячется: Лавров шуткой ответил на вопрос журналистов о встрече с Блинкеном

Глава МИД России Сергей Лавров в шуточной форме ответил на вопрос о том, встретился ли он с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях АСЕАН в Камбодже. Видео с места событий опубликовала Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«Не знаю, я сегодня с ним не пересекался. По программе работаем», — сообщил Лавров.
Скабеева, комментируя ситуацию, в шутливой форме добавила, что Блинкен «опять прячется».
В Камбодже сейчас проходят мероприятия по о линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.