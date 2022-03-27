«Опустите оружие»: Кадыров дал последний шанс ВСУ сдаться

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Новости
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военным, призвав их сложить оружие и обеспечить мир и порядок в их родной стране. Политик открыл военнослужащим ВСУ глаза на все преступления руководства армии, которое не ценит жизни людей.

Кадыров отметил, что в ходе специальной операции на Украине по освобождению мирного населения Донбасса от произвола националистов проводятся беседы с пленными военнослужащими нацгвардии. По словам политика, многие из военнослужащих признаются, что не хотели противостоять российским военным.

«Их командование использует подобных ребят в качестве пушечного мяса и абсолютно ничем не обеспечивает. Но зато их горе-командиры не брезгают награбленным имуществом жителей, собранным из пустующих домов или квартир», — отметил Кадыров.

globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agencygloballookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Глава Чечни отметил, что командование ВСУ грозит расстрелом украинским военнослужащим за нежелание противостоять российским силам. Кадыров обратился к украинским солдатам и призвал их сложить оружие и приблизить наступление мира на Украине.

«Украинские солдаты, опустите оружие, сдавайтесь российской стороне. Этим вы спасете свою жизнь и приблизите наступление мира и порядка на Украине!» — написал в своем Telegram-канале Кадыров.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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