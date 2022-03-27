«Опустите оружие»: Кадыров дал последний шанс ВСУ сдаться

Кадыров отметил, что в ходе специальной операции на Украине по освобождению мирного населения Донбасса от произвола националистов проводятся беседы с пленными военнослужащими нацгвардии. По словам политика, многие из военнослужащих признаются, что не хотели противостоять российским военным.