Опубликованы три последних слова Юрия Шатунова перед смертью

В Сети появилась последняя фраза, сказанная певцом Юрием Шатуновым перед смертью.
По словам друзей исполнителя, фраза «У меня спазм» стала последней, которую произнес солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов.
Товарищи артиста отметили, что у него была тяжелая форма некроза кардиальной мышцы. В таком состоянии поражаются все слои сердца.
Когда певцу стало плохо, его друзья вызвали скорую помощь, которая должна была доставить артиста в больницу. Однако было уже слишком поздно.
О том, что певец Юрий Шатунов ушел из жизни, стало известно 23 июня. Певцу стало плохо в Подмосковье. К нему приехала скорая помощь, но артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине. Исполнителю было 48 лет.