Новости0

Опубликованы первые кадры со сдавшимся в плен на «Азовстали» майором Волыной

Опубликованы первые кадры со сдавшимся в плен на «Азовстали» майором Волыной
globallookpress.com / Victor / XinHua

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в личном Telegram-канале кадры со сдавшимся в плен командиром подразделения 36-й бригады морпехов ВСУ Сергеем Волынским (позывной Волына).

«Вследствие ведения боевых действий попал на территорию завода «Азовсталь», откуда сдались в плен», – сказал Волынский.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что командира «Азова»* (на членов организации заведены уголовные дела в РФ), сдавшегося в плен российским войскам, вывезли с завода «Азовсталь» на броневике.

Конашенков уточнил, что данное решение было принято по причине желанию расправы над ним жителей Мариуполя. Такое отношение связано с многочисленными зверствами, которые учинил командир националистического батальона.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.