Украинские военные нанесли удар по зданию старой телевышки Донецка. Специальный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте обстрела, запечатлев его последствия.
Сегодня, 8 июня, Вооруженные силы Украины совершили артобстрел центра Донецка. Снаряды, выпущенные украинскими военными, попали в гражданскую инфраструктуру города, в том числе район старой телевышки на Ленинском проспекте, прямо в здание Центра славянской культуры.
Украина продолжает обстреливать объекты телевещания ДНР, пытаясь установить информационную блокаду Донбасса, уничтожив все передатчики, отмечает наш корреспондент. Это четвертый обстрел за несколько дней по вышкам, по телевещательной инфраструктуре.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в 14.40 по московскому времен выпустили по центральному району Донецка — Ворошиловскому — шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Именно этот калибр используется в артиллерийских установках НАТО.