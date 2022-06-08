Опубликованы первые кадры обстрела телевышки в Донецке

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в 14.40 по московскому времен выпустили по центральному району Донецка — Ворошиловскому — шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Именно этот калибр используется в артиллерийских установках НАТО.