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Опубликованы новые детали скандала на концерте Ларисы Рубальской

Опубликованы новые детали скандала на концерте Ларисы Рубальской
globallookpress/Natalia Shakhanova

Лариса Рубальская, чей юбилейный концерт обернулся неприятной ситуацией, рассказала новые детали скандала. Об этом пишет «Абзац».

Как оказалось, ее концерт переносили два года, а в эфире ТВ его показали в весьма урезанном варианте. Поэтесса рассказала, почему продюсеры одного из российских телеканалов так обошлись с ней.

«Никакой цензуры не было. Концерт был 4,5 часа. Телевизионная версия столько времени не могла длиться. Время ограничено 1 часом 40 минутами. К артистам, съемочной группе, продюсерам – ни к кому никаких претензий нет», – заявила поэтесса.

Рубальская добавила, что скандала можно было бы избежать, а выступление разделить на две части и показать в эфире.

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RusNewsToday24
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