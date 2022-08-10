Опубликованы новые детали скандала на концерте Ларисы Рубальской

Лариса Рубальская, чей юбилейный концерт обернулся неприятной ситуацией, рассказала новые детали скандала. Об этом пишет «Абзац».
Как оказалось, ее концерт переносили два года, а в эфире ТВ его показали в весьма урезанном варианте. Поэтесса рассказала, почему продюсеры одного из российских телеканалов так обошлись с ней.
«Никакой цензуры не было. Концерт был 4,5 часа. Телевизионная версия столько времени не могла длиться. Время ограничено 1 часом 40 минутами. К артистам, съемочной группе, продюсерам – ни к кому никаких претензий нет», – заявила поэтесса.
Рубальская добавила, что скандала можно было бы избежать, а выступление разделить на две части и показать в эфире.