Опубликованы кадры уничтожения колонны с техникой ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

РИА Новости опубликовало видео, на котором видны кадры уничтожения колонны украинской техники. ВСУ пытались переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении, но российские военные пресекли все попытки.
Российская легкая многоцелевая управляемая ракета воздушного базирования поразила колонну с украинской техникой. Атакой управлял экипаж ударного вертолета Ми-28 с расстояния в 15 километров. Такая дистанция позволила российским военным оставаться совершенно незамеченными, но прекрасно видеть врага с помощью тепловизионных устройств.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.