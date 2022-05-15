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Военный корреспондент Russia Today Саргон Хадая вместе с объединенными силами ЛНР и России побывал на территории освобожденного завода «Заря» в Рубежном, который занимали украинские националисты.
Как рассказал Хадая в своем репортаже, украинские националисты хотели укрепиться в промзоне города Рубежное так же, как представители нацбата «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали», но были выбиты объединенными силами РФ и ЛНР. Бойцы рассказали, что украинских военных координировали советники НАТО, а среди солдат зачастую встречались наемники из других стран, в частности, из Канады и США.
По словам российских военных, десятки наемников были ликвидированы. На территории «Зари» националисты успели хорошо укрепиться — для обороны были обустроены трехэтажные подземные помещения с толстыми стальными дверьми, в которых могли укрываться до 100-150 человек. Кроме того, были предусмотрены запасы медикаментов — что-то националисты были вынуждены бросить при отступлении с позиций.
Военные РФ и ЛНР захватили в качестве трофеев военную технику из стран НАТО, впереди у объединенных сил — бои за полное освобождение Луганской Народной Республики от украинских националистов.