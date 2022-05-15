Опубликованы кадры трехэтажных подземных укреплений националистов на заводе «Заря» в Рубежном

Как рассказал Хадая в своем репортаже, украинские националисты хотели укрепиться в промзоне города Рубежное так же, как представители нацбата «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали», но были выбиты объединенными силами РФ и ЛНР. Бойцы рассказали, что украинских военных координировали советники НАТО, а среди солдат зачастую встречались наемники из других стран, в частности, из Канады и США.