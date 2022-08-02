Новости0

Опубликованы кадры стрелкового боя штурмовой группы ДНР на Авдеевском направлении

Опубликованы кадры стрелкового боя штурмовой группы ДНР на Авдеевском направлении
Федеральное агентство новостей

Кадры стрелкового боя штурмовой группы ДНР на Авдеевском направлении были опубликованы в Сети, передает РИА Новости.

Накануне, 1 августа, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы республики перешли трассу Ясиноватая — Константиновка. Идет наступление в направлении Авдеевки и Марьинки.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.