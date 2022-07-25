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Опубликованы кадры сдачи в плен взвода ВСУ под Северском

Опубликованы кадры сдачи в плен взвода ВСУ под Северском
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Союзные силы НМ ЛДНР и российских войск успешно развивают наступление в ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

По имеющейся информации, в районе Северска сложил оружие и сдался в плен целый взвод украинских войск. Отмечается, что в настоящее время в этом районе идут ожесточенные бои. Подчеркивается, что среди сдавшихся российским войскам бойцов ВСУ командира подразделения не было.

Ранее сообщалось, что украинская армия несет серьезные потери в живой силе и технике в боях с подразделениями НМ ЛДНР и ВС РФ.

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