Союзные силы НМ ЛДНР и российских войск успешно развивают наступление в ходе спецоперации по освобождению Донбасса.
По имеющейся информации, в районе Северска сложил оружие и сдался в плен целый взвод украинских войск. Отмечается, что в настоящее время в этом районе идут ожесточенные бои. Подчеркивается, что среди сдавшихся российским войскам бойцов ВСУ командира подразделения не было.
Ранее сообщалось, что украинская армия несет серьезные потери в живой силе и технике в боях с подразделениями НМ ЛДНР и ВС РФ.