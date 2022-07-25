Опубликованы кадры сдачи в плен взвода ВСУ под Северском

По имеющейся информации, в районе Северска сложил оружие и сдался в плен целый взвод украинских войск. Отмечается, что в настоящее время в этом районе идут ожесточенные бои. Подчеркивается, что среди сдавшихся российским войскам бойцов ВСУ командира подразделения не было.