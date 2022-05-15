Опубликованы кадры работы российских установок Зу-23 и танков Т-72 по позициям ВСУ в Авдеевке

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В Сети опубликовали кадры, снятые с беспилотника, как российские танки и зенитные установки ведут огонь по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке.
Кадрами работы российских сил поделился информационный канал «WarGonzo». Как рассказали авторы, донбасские подразделения продолжают брать Авдеевку в клещи и выдавливать ВСУ с занимаемых огневых точек. На кадрах можно увидеть работу зенитных систем Зу-23 и танков Т-72 по бетонным укрепленным огневым точкам и опорным пунктам.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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