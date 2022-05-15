Опубликованы кадры работы российских установок Зу-23 и танков Т-72 по позициям ВСУ в Авдеевке

Кадрами работы российских сил поделился информационный канал «WarGonzo». Как рассказали авторы, донбасские подразделения продолжают брать Авдеевку в клещи и выдавливать ВСУ с занимаемых огневых точек. На кадрах можно увидеть работу зенитных систем Зу-23 и танков Т-72 по бетонным укрепленным огневым точкам и опорным пунктам.