Опубликованы кадры последствий удара украинской РСЗО HIMARS по колонии в ДНР

Здание исправительной колонии в поселке Еленовка к югу от Донецка было полностью уничтожено в результате обстрела со стороны ВСУ.
На видео с места событий, опубликованном РИА Новости, можно увидеть, что в результате удара в изоляторе произошло возгорание. Также журналисты показали тела убитых обстрелом украинских военнопленных, которые содержались в колонии.
ВСУ нанесли удар по Еленовке минувшей ночью. По информации Министерства обороны России, прицельный огонь велся с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 53 погибших в результате атаки.