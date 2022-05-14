Опубликованы кадры наступления подразделений ВДВ РФ на позиции украинских войск

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Подразделения Воздушно-десантных войск России проводят наступление на позиции Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На представленных военным ведомством кадрах видно, как российские десантники выполняют боевую работу по штурму опорных пунктов и уничтожению огневых точек противника. Бойцов поддерживают минометные расчеты и экипажи боевых машин десанта.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. В своем обращении президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва будет добиваться от Киева нейтрального статуса, демилитаризации и денацификации страны.
загрузка...