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    Опубликованы кадры наступления подразделений ВДВ РФ на позиции украинских войск

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Опубликованы кадры наступления подразделений ВДВ РФ на позиции украинских войск

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    Федеральное агентство новостей

    Подразделения Воздушно-десантных войск России проводят наступление на позиции Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

    На представленных военным ведомством кадрах видно, как российские десантники выполняют боевую работу по штурму опорных пунктов и уничтожению огневых точек противника. Бойцов поддерживают минометные расчеты и экипажи боевых машин десанта.

    Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. В своем обращении президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва будет добиваться от Киева нейтрального статуса, демилитаризации и денацификации страны.

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