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Опубликованы кадры боя спецназа Росгвардии с военнослужащими 63-й бригады ВСУ в Херсонской области

Опубликованы кадры боя спецназа Росгвардии с военнослужащими 63-й бригады ВСУ в Херсонской области
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие сил специального назначения Росгвардии уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как росгвардейцы вступили в бой с противником рядом с железнодорожным полотном. Отмечается, что они столкнулись с подразделением 63-й бригады ВСУ, у которого было превосходство в живой силе.

В результате успешного боя спецназовцы уничтожили несколько украинских военных, еще несколько предпочли сдаться в плен. Итоги столкновения зафиксировал беспилотный летательный аппарат.

ВСУ росгвардия Россия спецназ Украина херсонская область
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