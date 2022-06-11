Опубликованы кадры боя спецназа Росгвардии с военнослужащими 63-й бригады ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие сил специального назначения Росгвардии уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Соответствующее видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как росгвардейцы вступили в бой с противником рядом с железнодорожным полотном. Отмечается, что они столкнулись с подразделением 63-й бригады ВСУ, у которого было превосходство в живой силе.
В результате успешного боя спецназовцы уничтожили несколько украинских военных, еще несколько предпочли сдаться в плен. Итоги столкновения зафиксировал беспилотный летательный аппарат.