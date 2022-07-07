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Опубликованы фото, где задержанные в Херсоне боевики сняты в зоне конфликта в Донбассе

Опубликованы фото, где задержанные в Херсоне боевики сняты в зоне конфликта в Донбассе
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Российские силовики поймали в Херсоне боевиков, готовивших ряд террористических актов. При задержании у злоумышленников изъяли фото, на которых они запечатлены в зоне конфликта в Донбассе.

Напомним, что боевиков задержали сегодня. Предварительно известно, что их целью были сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, а также российские военные.

О результатах проведения смертельных акций преступники должны были доложить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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RusNewsToday24
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