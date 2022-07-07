Опубликованы фото, где задержанные в Херсоне боевики сняты в зоне конфликта в Донбассе

Российские силовики поймали в Херсоне боевиков, готовивших ряд террористических актов. При задержании у злоумышленников изъяли фото, на которых они запечатлены в зоне конфликта в Донбассе.
Напомним, что боевиков задержали сегодня. Предварительно известно, что их целью были сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, а также российские военные.
О результатах проведения смертельных акций преступники должны были доложить президенту Украины Владимиру Зеленскому.