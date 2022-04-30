Опубликованы цены и изображения смартфонов линейки iPhone 14

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В последнее время появляется все больше информации о смартфонах серии iPhone 14, дизайн которых был утверждён ещё в начале этого года. Мы уже видели созданные по точным чертежам макеты iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, на которые пытались надеть чехлы от смартфонов линейки iPhone 13. Теперь же у нас есть информация о ценах и новые изображения.





По имеющимся данным, серия iPhone 14 будет состоять из 6,1-дюймового iPhone 14, 6,7-дюймового iPhone 14 Max, 6,1-дюймового iPhone 14 Pro и 6,7-дюймового iPhone 14 Pro Max. У двух старших моделей ожидается более толстый выступ камеры для размещения новой 48-мегапиксельной фронтальной камеры и два выреза вместо чёлки. Кроме того, ранее опубликованная фотография защитных стекол для всех четырех смартфонов подтверждает, что рамка вокруг экрана iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет уже, чем у младших моделей.

Сообщается, что цена на серию iPhone 14 будет увеличена: базовая модель iPhone 14 должна стоить 800 долларов, за iPhone 14 Max будут просить от 900 долларов. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут стоить 1100 и 1200 долларов соответственно.

Напомним, в линейке iPhone 13 стартовые цены на четыре модели составляют 700, 800, 1000 и 1100 долларов. Это означает, что все модели подорожают на 100 долларов.