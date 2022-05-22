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Опубликовано видео тоннеля «Азовстали», из которого выходили националисты «Азова»*

Опубликовано видео тоннеля «Азовстали», из которого выходили националисты «Азова»*
Victor/XinHua/Global Look Press

Журналисты РИА Новости опубликовали в Сети видео тоннеля завода «Азовсталь», из которого выходили сдаваться националисты батальона «Азова»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), а также военнослужащие ВСУ.

Корреспондент, который зашел вместе с бойцами батальона «Восток» на территорию предприятия после его освобождения, рассказал, что отходя, националисты оставили растяжки с гранатами.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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