Опубликовано видео тоннеля «Азовстали», из которого выходили националисты «Азова»*

Журналисты РИА Новости опубликовали в Сети видео тоннеля завода «Азовсталь», из которого выходили сдаваться националисты батальона «Азова»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), а также военнослужащие ВСУ.
Корреспондент, который зашел вместе с бойцами батальона «Восток» на территорию предприятия после его освобождения, рассказал, что отходя, националисты оставили растяжки с гранатами.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.