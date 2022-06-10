Опубликовано видео работы беспилотника ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Отмечается, что российские военные применяют беспилотники в ходе спецоперации для наводки и корректировки артиллерийского огня по объектам Вооруженных сил Украины и националистов, а также фиксации огневого поражения целей на видео. Крое того, при помощи них военнослужащие ВС РФ ведут разведку действий отступающих частей ВСУ.