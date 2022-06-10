Опубликовано видео работы беспилотника ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России опубликовало видео работы беспилотного летательного аппарата подразделения морской пехоты ВС РФ в Донбассе.
Отмечается, что российские военные применяют беспилотники в ходе спецоперации для наводки и корректировки артиллерийского огня по объектам Вооруженных сил Украины и националистов, а также фиксации огневого поражения целей на видео. Крое того, при помощи них военнослужащие ВС РФ ведут разведку действий отступающих частей ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских БПЛА и самолет Су-25, а также перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и два снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».