Опубликовано последнее предсказание болгарской ясновидящей Ванги о судьбе Украины

Толкователи расшифровали последнее предсказание болгарской ясновидящей Ванги о судьбе Украины на 2027 год. Прорицательница увидела глобальный переворот.

Ясновидящая перед своей смертью сделала предсказание, которое поразило жителей России и Украины. О видениях болгарской прорицательницы рассказал ее кум в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. По его словам, ясновидящая предрекла Украине глобальный политический переворот и с жалостью отнеслась к жителям страны, которые вынуждены терпеть правление «сложных руководителей».

«Придет порох — развяжет войну. Потом зеленый господарь придет — веселый, хороший, всем будет нравиться, но заведет туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придется», — указано в предсказании Ванги.

Отмечается, что ясновидящая не говорила, в каких точно датах произойдет масштабный политический переворот. Однако толкователи обнаружили косвенные признаки, по которым удалось предположить, что слепая прорицательница указывала на 2027 год. По словам Ванги, именно в этот период появится правитель, которому хватит сил создать мощное славянское государство. Предполагается, что Украина станет его частью.

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