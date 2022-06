Опубликовано первое живое фото шлема виртуальной реальности Sony PlayStation VR2

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Шлем виртуальной реальности PlayStation VR2 всё ещё не обзавёлся датой выхода, однако его фотография уже появилась в сети. Разработчики из Bit Planet Games опубликовали фотографию новинки. Правда, затем они оперативно удалили фото, но копии уже разошлись по сети.





Новый шлем создаётся под консоль PlayStation 5, хотя многие надеются на совместимость и с ПК. Новинка, как ожидается, получит OLED-дисплеи с разрешением 2000 x 2040 на каждый глаз, поддержкой HDR, частотой в 120 Гц и углом обзора в 110 градусов. Также новинке приписывают отслеживание движений глаз и единственный кабель для передачи данных и питания, а новые контроллеры получат адаптивные курки и продвинутый механизм вибрации.

Для нового шлема заявлена поддержка игр Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky, The Walking Dead: Saints & Sinners: Retrebution и Resident Evil Village. Также ожидается появление и других игр.

Точной даты выхода пока нет, предполагается, что шлем появится в первой половине 2023 года. Ему приписывают стоимость в 400 евро.