Опубликован первый снимок, сделанный на камеру смартфона-раскладушки Moto RAZR 2022

Motorola опубликовала в социальной сети Weibo снимок, сделанный на основную камеру смартфона-раскладушки Moto RARZ 2022, премьера которого ожидается 11 августа. Обычно производители мобильных устройств пытаются сделать яркие и запоминающиеся фото, или наоборот, делают фото в сложных условиях (например, при недостатке света), чтобы продемонстрировать качественные возможности камеры. Но в данном случае нет ни того, ни другого – кадр далеко не самый показательный.





Будем надеяться, что на днях в Сети появится более наглядные фото с камеры RAZR 2022. Смартфон, напомним, станет первым в мире в своей категории (смартфонов-раскладушек с вертикальным экраном), кадровая частота дисплея которого составит 144 Гц. Основной экран устройства характеризуется диагональю 6,7 дюйма, диагональ дополнительного фронтального – 2,7 дюйма. В основе аппаратной платформы смартфона лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Все эти данные уже подтверждены официально.