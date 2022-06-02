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Опубликован новый портрет королевы Елизаветы II в преддверии празднования ее платинового юбилея на троне

Опубликован новый портрет королевы Елизаветы II в преддверии празднования ее платинового юбилея на троне

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Монархии





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Королева Елизавета II

Британская королевская семья представила новый официальный портрет королевы Елизаветы II в преддверии празднования ее платинового юбилея на троне. 96-летняя Елизавета II стала первым монархом в истории Великобритании, которая отметила 70-летие на троне.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II

На фото королева запечатлена на фоне круглой башни Виндзорского замка, на заднем плане можно увидеть cтатую короля Карла II. Фотография была сделана 25 мая.

В соцсетях также опубликовали обращение королевы:Я благодарна всем, кто принял участие в созыве сообществ, семей, соседей и друзей, для того чтобы отметить мой платиновый юбилей. Я знаю, что праздничные мероприятия оставят много хороших воспоминаний. Меня вдохновляет проявленная ко мне доброжелательность, и я надеюсь, что ближайшие дни дадут возможность подумать обо всем, что было достигнуто за последние семьдесят лет, поскольку мы с уверенностью и энтузиазмом смотрим в будущее. Празднования платинового юбилея, которые будут включать парад Trooping the Colour, армейское шоу и салют, начнутся уже сегодня.

По этому случаю в Великобританию прилетел живущий в США внук королевы принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и двумя детьми, Арчи и Лилибет. Ожидается, что в ближайшее время состоится первая встреча королевы с 11-месячной дочерью принца, которую Елизавета II еще не видела. Девочка получила свое имя в честь королевы, которую в детстве называли Лилибет.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


Фото
GettyImages.ru


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