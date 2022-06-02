Опубликован новый портрет королевы Елизаветы II в преддверии празднования ее платинового юбилея на троне

Королева Елизавета II

Британская королевская семья представила новый официальный портрет королевы Елизаветы II в преддверии празднования ее платинового юбилея на троне. 96-летняя Елизавета II стала первым монархом в истории Великобритании, которая отметила 70-летие на троне.



Королева Елизавета II

На фото королева запечатлена на фоне круглой башни Виндзорского замка, на заднем плане можно увидеть cтатую короля Карла II. Фотография была сделана 25 мая.

В соцсетях также опубликовали обращение королевы: Я благодарна всем, кто принял участие в созыве сообществ, семей, соседей и друзей, для того чтобы отметить мой платиновый юбилей. Я знаю, что праздничные мероприятия оставят много хороших воспоминаний. Меня вдохновляет проявленная ко мне доброжелательность, и я надеюсь, что ближайшие дни дадут возможность подумать обо всем, что было достигнуто за последние семьдесят лет, поскольку мы с уверенностью и энтузиазмом смотрим в будущее. Празднования платинового юбилея, которые будут включать парад Trooping the Colour, армейское шоу и салют, начнутся уже сегодня.

По этому случаю в Великобританию прилетел живущий в США внук королевы принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и двумя детьми, Арчи и Лилибет. Ожидается, что в ближайшее время состоится первая встреча королевы с 11-месячной дочерью принца, которую Елизавета II еще не видела. Девочка получила свое имя в честь королевы, которую в детстве называли Лилибет.