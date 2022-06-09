Оптимизация затрат ПФР и ФСС позволит увеличить пенсии россиян

«Мы при расчете тех показателей, которые сегодня заложены в доходную и расходную часть Пенсионного фонда, социального фонда, видим, что у нас появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата, расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества. Это будет сделано, и эти ресурсы, напомню, у нас страховые взносы обеспечивают выплату и пенсий, и в том числе расходов, связанных с оптимизацией системы, они, конечно, будут направлены на повышение пенсий», — передает его слова URA.RU.