Оптимизация салонов операторов связи пройдет в России

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Гендиректор информационно-аналитического агентства
TelecomDaily Денис Кусков объяснил РИА Новости, что будет происходить с салонами
мобильных операторов страны.
Сейчас операторы активно переговариваются с арендодателями о
снижении месячной платы. Переговоры не всегда могут завершиться успехом,
поэтому часть салонов может быть в итоге закрыта.
«Не думаю, что их просьбы или предложения будут всецело
услышаны всеми торговыми комплексами. Да, возможно, в каких-то регионах удастся
договорится на скидочные программы, в каких-то регионах придется закрываться,
потому что есть альтернативы и владелец торгового центра не будет на 50%
сокращать доходность от сдачи места, если на это место есть кто-то», — убежден
Кусков.
При этом собеседник издания полагает, что закрытие около
10-15% таких объектов пройдет для россиян незамеченным.
Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов указал, что
снижение клиентского потока характерно сейчас для всего рынка. В «МТС»
сообщили, что ведут работу над повышением бизнес-эффективности. «Билайн» ведет
переговоры с арендодателями.
Ассоциация операторов связи и производителей оборудования
GSMA ранее вернула «Мегафону» статус участника объединения.