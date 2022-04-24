Оптимизация салонов операторов связи пройдет в России

«Не думаю, что их просьбы или предложения будут всецело

услышаны всеми торговыми комплексами. Да, возможно, в каких-то регионах удастся

договорится на скидочные программы, в каких-то регионах придется закрываться,

потому что есть альтернативы и владелец торгового центра не будет на 50%

сокращать доходность от сдачи места, если на это место есть кто-то», — убежден

Кусков.