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    Оптимизация салонов операторов связи пройдет в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Оптимизация салонов операторов связи пройдет в России

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    pixabay.com/PD

    Гендиректор информационно-аналитического агентства
    TelecomDaily Денис Кусков объяснил РИА Новости, что будет происходить с салонами
    мобильных операторов страны.

    Сейчас операторы активно переговариваются с арендодателями о
    снижении месячной платы. Переговоры не всегда могут завершиться успехом,
    поэтому часть салонов может быть в итоге закрыта.

    «Не думаю, что их просьбы или предложения будут всецело
    услышаны всеми торговыми комплексами. Да, возможно, в каких-то регионах удастся
    договорится на скидочные программы, в каких-то регионах придется закрываться,
    потому что есть альтернативы и владелец торгового центра не будет на 50%
    сокращать доходность от сдачи места, если на это место есть кто-то», — убежден
    Кусков.

    При этом собеседник издания полагает, что закрытие около
    10-15% таких объектов пройдет для россиян незамеченным.

    Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов указал, что
    снижение клиентского потока характерно сейчас для всего рынка. В «МТС»
    сообщили, что ведут работу над повышением бизнес-эффективности. «Билайн» ведет
    переговоры с арендодателями.

    Ассоциация операторов связи и производителей оборудования
    GSMA ранее вернула «Мегафону» статус участника объединения.

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