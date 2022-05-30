Опрос ВЦИОМ: среди россиян вырос уровень поддержки спецоперации на Украине

Более 70 процентов жителей России поддерживают решение президента страны провести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такие данные получены в ходе опроса, который провел ВЦИОМ 26 мая.
Каждый пятый гражданин России считает, что спецоперация на Украине была начата с целью защиты жителей Донбасса. В поддержку действий российской армии высказались 72% опрошенных. Всего 18% сказали, что скорее не поддерживают, а 9% респондентов ответ дать затруднились.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля этого года. По словам российского лидера Владимира Путина, Москву вынудили пойти на такие меры ради спасения жителей Донбасса.