Опрос ВЦИОМ: среди россиян вырос уровень поддержки спецоперации на Украине

Каждый пятый гражданин России считает, что спецоперация на Украине была начата с целью защиты жителей Донбасса. В поддержку действий российской армии высказались 72% опрошенных. Всего 18% сказали, что скорее не поддерживают, а 9% респондентов ответ дать затруднились.