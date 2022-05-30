Новости0

Опрос ВЦИОМ: среди россиян вырос уровень поддержки спецоперации на Украине

Опрос ВЦИОМ: среди россиян вырос уровень поддержки спецоперации на Украине
pexels.com

Более 70 процентов жителей России поддерживают решение президента страны провести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такие данные получены в ходе опроса, который провел ВЦИОМ 26 мая.

Каждый пятый гражданин России считает, что спецоперация на Украине была начата с целью защиты жителей Донбасса. В поддержку действий российской армии высказались 72% опрошенных. Всего 18% сказали, что скорее не поддерживают, а 9% респондентов ответ дать затруднились.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля этого года. По словам российского лидера Владимира Путина, Москву вынудили пойти на такие меры ради спасения жителей Донбасса.

вциом опрос спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.