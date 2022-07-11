Опрос NYT: избиратели-демократы не хотят переизбрания Байдена в 2024 году

Не исключено, что потеря популярности демократа связана с его политическими решениями и заявлениями. Например, на протяжении нескольких месяцев Байден пытался переложить экономические проблемы американцев на президента России Владимира Путина. Однако в риторику хозяина Белого дома уже никто не верит, передает телеканал «360».