Опрос NYT: избиратели-демократы не хотят переизбрания Байдена в 2024 году

Большинство сторонников Демократической партии США не хочет переизбрания Джо Байдена на должность президента в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса New York Times/Siena College, проведенного с 5 по 7 июля.
Против выдвижения Байдена высказались 64 процента респондентов. И лишь 26 процентов участников опроса поддерживают стремление нынешнего главы государства баллотироваться на второй срок. Остальные избиратели не смогли ответить на этот вопрос.
Среди противников выдвижения Байдена 33 процента обосновали свое решение преклонным возрастом президента. Как отмечали сами авторы NYT, возраст Байдена уже стал серьезной проблемой как для администрации, так и для команды демократа, пишет Argumenti.ru.
Еще 32 процента высказали недовольство работой главы государства, 12 процентов респондентов хотели бы видеть новое лицо в качестве президента, а оставшиеся десять процентов считают нынешнего хозяина Белого дома недостаточно «левым» политиком.
Не исключено, что потеря популярности демократа связана с его политическими решениями и заявлениями. Например, на протяжении нескольких месяцев Байден пытался переложить экономические проблемы американцев на президента России Владимира Путина. Однако в риторику хозяина Белого дома уже никто не верит, передает телеканал «360».