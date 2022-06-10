Опрос ФОМ показал, что более 85% россиян считают себя патриотами

Более 85% российских граждан считают себя патриотами. Данный показатель за последние годы вырос в несколько раз. Об этом говорится в результатах опроса «Фонда общественного мнения» (ФОМ).
Исследование показало, что количество патриотов в России, по мнению 46% респондентов, увеличилось за последние годы. При этом 30% заявили, что в этом плане ничего не поменялось.
«74% россиян думают, что патриот должен считать свою страну самой лучшей, 21% уверены, что не должен», — сообщается в отчете ФОМ.
Кроме того, большая часть опрошенных уверена, что патриотизм прививается в основном под влиянием соответствующего воспитания. Обратного мнения придерживается около 41% человек. Также почти две трети россиян отметили, что быть или не быть патриотом — личное дело каждого.