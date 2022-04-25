Опрос: 20% россиян не планируют отправляться в отпуск летом

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Каждый пятый гражданин России в данный момент не планирует
уходить в летний отпуск. Об этом сказано в результатах опроса банка «Открытие»
и страховой компании «Росгосстрах».
Примерно 33% опрошенных сообщили, что уже планируют летний
отпуск, однако не уверены, что все получится реализовать. Еще 26% респондентов
не составляют планов на отдых в этот период из-за большого количества неопределенностей. При
этом 20% заявили, что вообще не собираются в отпуск, передает РИА Новости.
Только 21% россиян уверен, что их планы на отдых летом
будут реализованы. Самая большая доля оптимистично настроенных респондентов
живет в Южном федеральном округе.
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