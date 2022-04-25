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    Опрос: 20% россиян не планируют отправляться в отпуск летом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Опрос: 20% россиян не планируют отправляться в отпуск летом

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    pixabay.com

    Каждый пятый гражданин России в данный момент не планирует
    уходить в летний отпуск. Об этом сказано в результатах опроса банка «Открытие»
    и страховой компании «Росгосстрах».

    Примерно 33% опрошенных сообщили, что уже планируют летний
    отпуск, однако не уверены, что все получится реализовать. Еще 26% респондентов
    не составляют планов на отдых в этот период из-за большого количества неопределенностей. При
    этом 20% заявили, что вообще не собираются в отпуск, передает РИА Новости.

    Только 21% россиян уверен, что их планы на отдых летом
    будут реализованы. Самая большая доля оптимистично настроенных респондентов
    живет в Южном федеральном округе.

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