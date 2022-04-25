Опрос: 20% россиян не планируют отправляться в отпуск летом

Примерно 33% опрошенных сообщили, что уже планируют летний

отпуск, однако не уверены, что все получится реализовать. Еще 26% респондентов

не составляют планов на отдых в этот период из-за большого количества неопределенностей. При

этом 20% заявили, что вообще не собираются в отпуск, передает РИА Новости.