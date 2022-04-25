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    Опрос: 11% россиян намерены работать в майские праздники

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Опрос: 11% россиян намерены работать в майские праздники

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    Каждый девятый житель России планирует работать на майских праздниках. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

    Почти 36% опрошенных намерены провести майские праздники дома. На дачу поедут 32%. Еще 13% отправятся поездку по России, 2% — за границу. Отменить поездки решили лишь 4% респондентов.

    Работать на праздники будут 11% россиян, сообщает РИА Новости. Больше всего таких людей на Дальнем Востоке — 16%. Меньше всего — в Московском регионе (6%).

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