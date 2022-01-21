Определен состав сборной России по фристайлу на ОИ-2022

Определен состав сборной России по фристайлу на ОИ-2022 Новости
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Был определен состав российской сборной по фристайлу на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Об этом сообщается на сайте Федерации фристайла России.

Об этом сообщается на сайте Федерации фристайла России. В акробатике выступят братья Максим и Илья Буровы и Анастасия Прыткова. В могуле выйдут спортсмены Анастасия Смирнова, Никита Андреев и Виктория Лазаренко. В ски-кроссе примут участие Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Анастасия Чирцова. Анастасия Таталина и Ксения Орлова будут соревноваться за призовые места в слоуп-стайле/биг-эйре, а Роман Егоров будет представлять Россию в хаф-пайпе. Всего в состав олимпийской команды войдут 22 российских спортсмена.

Федерация и Олимпийский комитет России продолжают отстаивать интересы в МОК и Международной лыжной федерации в части выделения дополнительных квот для отечественных спортсменов в связи с неучастием в квалифицированных соревнованиях по причине запрета на въезд со стороны властей США и Канады.

 
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