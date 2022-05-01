Oppo Reno 8 станет одним из первых в мире смартфонов на Snapdragon 7 Gen 1

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Первые смартфоны на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 8000 и 8100 уже вышли, сейчас пришла очередь дебюта моделей на новой SoC Qualcomm среднего уровня – Snapdragon 7 Gen 1. Одной из первых таких моделей окажется Oppo Reno 8.





В Сети опубликовано тизерное изображение, прямо говорящее об использовании в Reno 8 (или каком-то другом смартфоне линейки) однокристальной системы Snapdragon 7 Gen 1. Больше ничего об устройстве не сообщается, но еще в начале месяца известный китайский инсайдер сообщил, что та же SoC Snapdragon 7 Gen 1 будет использоваться в смартфонах Honor 70. Тогда он раскрыл и ключевые характеристики Snapdragon 7 Gen 1: платформа получит четыре ядра Arm Cortex-A710 и четыре Arm Cortex-A510, а также GPU Adreno 662.