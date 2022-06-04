Oppo Find X3 Pro, занимающий 15 место в рейтинге луших камерофонов мира, подешевел в Китае на 225 долларов

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Oppo заметно снизила стоимость своего флагмана 2021 года Find X3 Pro в Китае: в рамках глобальной распродажи 618 смартфон подешевел на 225 долларов. Если ранее за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти просили целых 900 долларов, то сейчас – 675 долларов.





На момент выхода Oppo Find X3 Pro оказался одним из лучших камерофонов в мире, но и сейчас он выглядит очень неплохо на фоне более современных моделей. Так, в рейтинге DxOMark Find X3 Pro занимает 15 место, находясь в окружении таких новинок, как Honor Magic 4 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra.

Oppo Find X3 Pro базируется на SoC Snapdragon 888. В основной камере его установлены два 50-мегапиксельных сенсора Sony IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма. Также в конфигурации также экран OLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением QHD+, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.