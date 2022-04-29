Опоясывающий экран новейшего флагмана Huawei Mate Xs 2 лучше не бить. Компания озвучила стоимость компонентов смартфона при ремонте

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Вчера Huawei официально представила флагманский смартфон Mate Xs 2 с гибким опоясывающим экраном, а сегодня компания обновила официальный сайт с данными по стоимости ремонта новинки. Как часто бывает в таких случаях, цена ряда компонентов совсем немалая.

Так, к примеру, стоимость дисплея составляет 5089 юаней или 772 доллара по актуальному курсу. Для сравнения, стоимость Mate Xs 2 в базовой версии – 1510 долларов. Иными словами, по цене стоимости замены экраны можно купить настоящий флагман вроде того же Xiaomi 12 Pro.

Второй по дороговизне компонент смартфона – это системная плата с процессором и чипами памяти. Ее стоимость – 4999 юаней или 759 долларов. На этом фоне замена аккумулятора и главного модуля основной камеры выглядит совсем недорого: 359 юаней (54,5 доллара) и 699 юаней (106 долларов).

Впрочем, для покупателей Mate Xs 2 Huawei запустила специальную страховку, в рамках которой в течение года замена экрана обойдется в 258 долларов.