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Опора ЛЭП насмерть раздавила дорожного рабочего в Иваново

Опора ЛЭП насмерть раздавила дорожного рабочего в Иваново
pxhere.com

Дорожный рабочий погиб во время проведения ливневой канализации в Иваново: на мужчину упала опора линии электропередач. Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба областного СК.

Несчастный случай произошел в минувший четверг на улице Володиной. После падения опоры ЛЭП рабочего срочно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей мужчина скончался от полученных трамв.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины трагедии устанавливаются.

Еще один рабочий погиб ранее в Саратове. Мужчина работал с фасадом четырехэтажного дома и рухнул с крыши, сообщал телеканал «360».

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