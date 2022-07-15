Опора ЛЭП насмерть раздавила дорожного рабочего в Иваново

Еще один рабочий погиб ранее в Саратове. Мужчина работал с фасадом четырехэтажного дома и рухнул с крыши, сообщал телеканал «360».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины трагедии устанавливаются.

Несчастный случай произошел в минувший четверг на улице Володиной. После падения опоры ЛЭП рабочего срочно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей мужчина скончался от полученных трамв.

Дорожный рабочий погиб во время проведения ливневой канализации в Иваново: на мужчину упала опора линии электропередач. Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба областного СК.