«Опомнитесь! Заберите своих детей»: в Сети появилось обращение женщины Донбасса к матерям солдат ВСУ

«Я, жительница Красного Лимана хочу обратиться от матерей Донбасса к матерям Западной Украины. Ваши сыны не герои, ваши сыны – убийцы. У них руки в крови, они нас убивают, убивают наших детей. Опомнитесь! Заберите своих детей из бандитской армии. Оставьте Донецкую Народную Республику в покое. Дайте нам жить, как мы хотим. Не заливайте нашу страну кровью, она уже захлебнулась. Матери, заберите своих детей, пока они не пришли в цинковых гробах», – эмоционально сказала женщина.