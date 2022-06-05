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«Опомнитесь! Заберите своих детей»: в Сети появилось обращение женщины Донбасса к матерям солдат ВСУ

«Опомнитесь! Заберите своих детей»: в Сети появилось обращение женщины Донбасса к матерям солдат ВСУ
globallookpress/imago stock&people

В Сети набирает популярность видео, на котором женщина из Донбасса жительница освобожденного Красного Лимана на украинском языке эмоционально обращается к матерям солдат ВСУ.

Женщина  ко всем матерям и женам Украины, чьи родные были отправлены убивать мирное население ЛДНР. Свой «крик души» женщина записала на чистом украинском языке. 

«Я, жительница Красного Лимана хочу обратиться от матерей Донбасса к матерям Западной Украины. Ваши сыны не герои, ваши сыны – убийцы. У них руки в крови, они нас убивают, убивают наших детей. Опомнитесь! Заберите своих детей из бандитской армии. Оставьте Донецкую Народную Республику в покое. Дайте нам жить, как мы хотим. Не заливайте нашу страну кровью, она уже захлебнулась. Матери, заберите своих детей, пока они не пришли в цинковых гробах», – эмоционально сказала женщина. 

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

После освобождения Красного Лимана, местные жители смогли рассказать, как их запугивали украинские военные, обещая сравнять с землей.

Так, жительница Красного Лимана, рассказала, что им пришлось пережить, пока российские военные не освободили город. По словам женщины, им целый месяц пришлось просидеть в подвалах, потому что город обстреливали украинские военные.

Украинские войска продолжают с особой жестокостью обстреливать Донбасс. Накануне от прилета 40 ракет украинской системы РСЗО БМ-21 «Град» погибло 10 человек, свыше 20 получили ранения различной степени тяжести.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Горели автомобили и жилые квартиры, а в воздухе четко ощущался запах бытового газа, который при взрыве мог унести еще больше невинных жизней. Благодаря слаженной работе газовой службы, а также спасательных и пожарных команд МЧС ДНР, усугубления трагедии удалось избежать.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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