Оплата взглядом Сбер теперь работает в кассах самообслуживания Smartix

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Сбер и VisionLabs сообщили о том, что в кассах самообслуживания Smartix станет доступна оплата взглядом. Это инновационный сервис на основе технологии компьютерного зрения.

Для совершения платежа достаточно просто посмотреть в камеру: оплата занимает несколько секунд, и покупателю даже не нужно доставать карту или смартфон.

Подключить сервис сможет любой клиент Сбера. Для этого в мобильном приложении СберБанк Онлайн необходимо зайти в настройки карты, выбрать пункт «Оплата одним взглядом» и сделать селфи. После чего на кассе самообслуживания Smartix покупателю останется только выбрать соответствующий способ оплаты и взглянуть в камеру.





С помощью компьютерного зрения система обнаруживает лицо человека, выбирает наилучший кадр и извлекает из него биометрический шаблон, который затем сравнивается с имеющейся базой данных банка. Если совпадение по биометрическому шаблону и привязанной к нему карте найдено, транзакция одобряется.

Безопасности платежей уделено большое внимание. Система защищена от спуфинг-атак с использованием распечатанных фотографий, видео с экрана мобильных устройств или 3D-масок.