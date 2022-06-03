Оплата картой «Мир» стала доступна почти во всех турецких отелях и магазинах

Анкара подтвердила, что почти все отели и магазины Турции принимают оплату картой «Мир». Об этом написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что недавно общалась с турецким министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях страны. Ростуризм рассчитывает, что до конца 2022 года эту карту станут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян, добавила глава ведомства.
«Одновременно рекомендуем туристам на случай необходимости также иметь при себе наличные денежные средства», — отметила Догузова.
В конце мая заместитель гендиректора «Tez Tour Египет» Тамер Саид заявил, что правительство Египта уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами «Мир». Ожидается, что соответствующий вопрос решится до конца года.