Оплата картой «Мир» стала доступна почти во всех турецких отелях и магазинах

Она отметила, что недавно общалась с турецким министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях страны. Ростуризм рассчитывает, что до конца 2022 года эту карту станут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян, добавила глава ведомства.